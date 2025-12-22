Радий Хабиров поручил обеспечить комфортные и безопасные условия в праздники

Дворы и улицы должны быть очищены от снега, а ледяные горки и городки проинспектированы. На еженедельном оперативном совещании правительства Глава Башкортостана поставил задачу усилить работу, чтобы новогодние праздники прошли в комфортных и безопасных условиях.
По данным Министерства ЖКХ, в целом по республике в уборке территорий задействованы более 1500 единиц техники и почти 3000 дворников. Также в регионе будут работать свыше 500 зимних горок. Их откроют до 24 декабря.
Радий Хабиров прокомментировал ход строительства Российско-Таджикистанского технопарка. Технологические возможности Башкортостана высоко оценил Владимир Путин во время свой Прямой линии. И, по словам Главы Башкортостана, мы должны оправдать его доверие.
Также в ходе оперативного совещания руководитель региона поздравил энергетиков с профессиональным праздником и вручил передовикам государственные награды. Основной же темой оперативного совещания стало подведение итогов года в реализации национальных проектов. На эти цели было выделено 50 миллиардов рублей, большая часть – из федерального бюджета.