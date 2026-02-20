Радий Хабиров вручил более 60 госнаград ко Дню защитника Отечества

За то, что посвятили себя служению родной стране и Башкортостану, более 60 человек в преддверии Дня защитника Отечества из рук главы региона получили государственные награды. Торжественная церемония прошла в Колонном зале республики.

Почти 40 лет на сцене, с уникальным репертуаром примерно в 500 песен на пяти языках. Заслуженный и народный артист двух республик Айдар Галимов, несмотря на популярность и всеобщую любовь, до сих пор не имел высоких российских наград. Об этом при жизни переживала и мама певца.

Теперь Айдар Галимов – заслуженный работник культуры России: награду народный любимец посвятил маме. А вот Рахим Мурясов из рук главы республики сегодня получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Лингвист с мировым именем последние 30 лет бессменно руководит диссертационным советом. Под его руководством защищены 14 докторских и десятки кандидатских диссертаций.

Не только люди сцены и науки: рабочие, врачи, учителя и представители других профессий. Среди награждаемых и военнослужащие, которые с оружием в руках в эти непростые времена защищают интересы страны.

Мы гордимся нашими воинами, они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надёжной опорой для участников специальной военной операции и их семей. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. В непростых условиях мы обеспечиваем устойчивое развитие республики. Крепим тыл, продолжаем развивать экономику и социальную сферу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Колонном зале в преддверии Дня защитника Отечества собрались более 60 человек, и это не только мужчины. Среди награждённых и те, кто на свои плечи взваливает далеко не женскую ношу. Яркий пример – Тансылу Асадуллина. Токарем на заводе трудится с 17 лет, почти 41 год.