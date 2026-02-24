Радий Хабиров поручил назначить исполняющего обязанности министра культуры

Глава Башкортостана поручил назначить исполняющего обязанности министра культуры республики. Несмотря на арест действующего руководителя ведомства, осталось много проектов, которые необходимо реализовать. Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании правительства, комментируя ситуацию вокруг Амины Шафиковой, которую задержали неделей ранее.
Глава Башкирии отметил, что Шафикова на посту министра с 2012 года, и за время её работы сфера культуры в регионе получила хорошее развитие. При этом в отношении чиновницы применили весьма жесткую меру пресечения – заключение под стражу, что, по мнению главы республики, необоснованно. Поскольку у женщины на попечении несовершеннолетняя дочь, Радий Хабиров поручил членам своей команды связаться с семьёй, чтобы оказать необходимую поддержку.