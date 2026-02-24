Радий Хабиров поручил назначить исполняющего обязанности министра культуры

Моё мнение не менялось: я считаю её очень порядочным человеком и очень эффективным министром, потому что она работает с 2012 года – 14 лет работы. Мне кажется, вот этот период расцвета нашей культуры, институтов, инфраструктуры и этот огромный труд сделан был ею во главе Министерства культуры. Это очень тяжёлая и непонятная для меня ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберётся, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры избирают в отношении женщины, у которой есть несовершеннолетний ребёнок. Я отказываюсь это понимать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан