Холод не тетка: Башкирию ударят 36-градусные морозы

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, резкое похолодание начнется с 24 декабря.

Еще 23 декабря временами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -4, -9°С, днем -1, -6°С.

В течение суток 24 декабря по республике прогнозируется понижение температуры воздуха до -20, -25°С, ночью при прояснениях до -27, -32°С, в южных районах до -10, -15°С с похолоданием к вечеру до -20, -25°С.

Пик аномальных морозов придется на вторую половину недели. Ночью столбики термометров опустятся до -26, -31°С, а при прояснениях — до -36°С. Днем ожидается -20, -25°С, местами до -30°С. Повышение температуры воздуха по республике начнется днем 26 декабря.