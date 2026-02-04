Жители дома в Уфе жалуются на холод в квартирах

В доме по ул. Правды микрорайона Дёма едва тёплые батареи, в подъезде нет окон и сломаны двери, к тому же регулярно течёт крыша. По словам жильцов, управляющая компания домом не занимается и на жалобы никак не реагирует. Мы выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

Едва тёплые батареи не способны обогреть даже однокомнатную квартиру, и это несмотря на то, что за окном всего -5. Ольга Смирнова пользуется обогревателями, но и они не спасают ситуацию: стены и пол давно промёрзли. При этом суммы за отопление в квитанциях – совсем не маленькие, и в морозы квартира превращается в дорогую холодильную камеру.

Очень холодно в квартире стало, хотя я не особо люблю жару, но на самом деле очень холодно, приходится включать обогреватели. Ольга Смирнова, жительница дома №1 по ул. Правды

Отсутствие тепла – лишь полбеды. Дом, которому всего 38 лет, в плачевном состоянии: в подъезде сломаны двери, разбиты окна, а где-то и вовсе сняты батареи.

Улицу от лифтовой, от внутренности дома отделяли три двери, по факту – нет ни одной: они все разбиты, или дверь снята и прислонена к стене. Дом обдувается снаружи, а изнутри выхолаживается. Ведь по проекту не зря было три двери и две батареи – всё для того, чтобы дом изнутри обогревался. Лариса Юсупова, жительница дома №1 по ул. Правды

Крыша тоже течёт, топит квартиры, оставляя следы на потолке и стенах. Вода есть и в подвале, капает в нескольких сантиметрах от электрических проводов. По словам жильцов, управляющая компания уже много лет не обращает на дом никакого внимания.

Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Демчане». Именно они обязаны решать коммунальные вопросы жильцов, содержать придомовую территорию, а также обеспечивать безопасность, уборку и ремонт, но обращения в УК, по словам жильцов, результатов не дают. Очередная попытка достучаться хотя бы в офис оказалась неудачной.

После приезда нашей съёмочной группы сотрудники УК почистили фильтры, сделали профилактические работы и отопление всё же усилили.

Но вопросы остаются: что делать с протекающей крышей и полуразрушенными подъездами? На текущий ремонт по статье содержания, по словам УК, средств недостаточно. Приводить в порядок двери и окна подъезда жильцам предлагают на свои средства.