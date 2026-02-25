В Уфе прошёл межрегиональный форум боевых искусств в открытой возрастной категории

В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собралось более 1500 участников разных возрастов. Спортсмены соревновались во всестилевом каратэ, в рукопашном бою и в боевых единоборствах комбат. Турнир проходил два дня. О том, как прошёл второй день соревнований, – в нашем сюжете.

Поединок в открытой возрастной категории приковал к себе особо много внимания, ведь на татами встретились спортсмены с большой разницей и в боевом опыте, и в возрасте. Ильгиз Салимгареев тренирует детей в спортивном клубе «Чемпион» в селе Кушнаренково. Для него участие в таких турнирах – обычное дело, он каждый год выступает для поддержания своей физической формы.

Финальный поединок, силы на исходе, ещё один удар и титул чемпионки в возрастной категории 14-15 лет забирает Юлия Жернова. Для неё это первая большая победа. Юлия – воспитанница спортивного клуба «Дзион» в г. Сибай, занимается каратэ уже пять лет. Она участвует в этом турнире уже в третий раз, и в этом году она смогла показать свой лучший результат.