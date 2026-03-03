В Уфе пройдёт XXVI Международный фестиваль балетного искусства им. Рудольфа Нуреева

Нуреевский фестиваль в Уфе вновь примет звёзд балетной сцены из Большого, Мариинского, а также других театров России и Казахстана. В этом году он будет посвящён памяти балетмейстера и хореографа Юрия Григоровича, который стал основоположником международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.
В программу вошли спектакли, поставленные по его хореографии: это «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Раймонда» и «Щелкунчик». Также зрители увидят «Баядерку» и «Сильфиду». В рамках фестиваля состоится концерт и Московской государственной академии хореографии.
На XXVI Международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева выступят примы и премьеры Большого, Мариинского театров, солисты башкирской труппы и другие. Прежде всего, это необходимо для обмена опытом. Открытие фестиваля состоится 10 марта «Лебединым озером», посвящённым 150-летию музыки Чайковского, а завершится 21 марта гала-концертом с участием ведущих артистов балета.