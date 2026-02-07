В Башкирии предотвратили рискованную поездку юных спортсменов

Сотрудники ГАИ Башкирии предотвратили рискованную поездку юных спортсменов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По дороге из Уфы в Кумертау инспекторы в рамках рейда «Автобус» остановили транспортное средство с детьми в салоне. Ребята ехали на спортивные соревнования.
Выяснилось, что перевозка детей была организована с грубыми нарушениями. Уведомление о предстоящей транспортировке было направлено в полицию с задержкой, лишив сотрудников инспекции возможности своевременно провести проверку технического состояния автомобиля, квалификации шофера и утвердить оптимальный путь следования. Также инспектор дополнительно предупредил организаторов о нежелательности старта путешествия в неблагоприятных погодных условиях. Учитывая возможные риски и ухудшение метеорологической обстановки, полиция немедленно приостановила дальнейший путь автобусного рейса.
Нарушение повлекло административные санкции: водителю предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей, организатор тура — 100 тысяч рублей.