В Хайбуллинском районе прошел «Час мужества»

«Час мужества» прошел в районном доме культуры села Акъяр Хайбуллинского района. В ходе встречи ребята познакомились с историей специальной операции, узнали о ключевых победах. Среди участников – педагоги и ученики третьей школы райцентра.

Ребята подключились ко всероссийской акции «Письмо солдату» – пожелали бойцам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Приглашенный гость – ветеран СВО Ильгиз Сайфуллин – рассказал о ходе службы, призвал школьников быть сильными духом и пожелал им в будущем стать достойными защитниками Отечества.