В Хайбуллинском районе 70 школьников посвятили в юнармейцы

В рядах юнармейцев Хайбуллинского района пополнение. В третьей школе села Акъяр прошла торжественная церемония посвящения 70 учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В их числе – школьники сёл Акъяр, Бурибай и Подольск.

Напомним, движение начало свою работу 10 лет назад по инициативе Министра обороны России. Вступление в его ряды – это первый осознанный шаг к воспитанию в себе характера, ответственности и любви к Отечеству. Ребята дали торжественную клятву в верности Родине.