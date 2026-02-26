В Уфе прошло совещание республиканской комиссии по ЧС

Сегодня в правительстве прошло совещание республиканской комиссии по ЧС. Главной темой стала подготовка к предстоящему паводку. В обсуждении приняли участие представители экстренных служб и руководители муниципалитетов.

По данным профильных служб, осадков в республике зимой выпало выше нормы, в марте ожидаются температурные качели. В районах уже развернуты оперативные штабы.