В Уфе прошло совещание республиканской комиссии по ЧС

Сегодня в правительстве прошло совещание республиканской комиссии по ЧС. Главной темой стала подготовка к предстоящему паводку. В обсуждении приняли участие представители экстренных служб и руководители муниципалитетов.
По данным профильных служб, осадков в республике зимой выпало выше нормы, в марте ожидаются температурные качели. В районах уже развернуты оперативные штабы.
Все службы традиционно готовятся к наихудшему сценарию весны. Он предполагает затопление более 300 населённых пунктов. Определено 70 затороопасных мест. 4 марта пройдёт проверка систем оповещения, также планируются учения. К слову, в регионе принимают превентивные меры. Так, на реке Уршак уже провели взрывные работы.