В Башкирии подвели итоги 2025 года в животноводческой отрасли

Валовая продукция животноводства республики за 2025 год составила 144 млрд рублей. Таким образом, индекс производства составил более 102% по сравнению с прошлым годом. Цифры были озвучены в ходе подведения итогов года в отрасли животноводства.
К 2030 году в регионе число индустриальных молочных ферм должно достичь 50, а объем товарного молока – миллиона тонн в год. Те, кто хочет их построить, могут получить федеральную поддержку, но нужно поспешить.
В целом за год общие надои молока составили почти 1,5 млн тонн. На 0,3% выросло производства мяса, а производство яиц увеличилось до 876 млн штук. Сейчас в разных районах республики реализуется множество крупных инвестпроектов. Кроме того, за год хозяйства приобрели более 6200 голов КРС. Ведется глубокая племенная работа.