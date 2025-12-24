В Башкирии подвели итоги 2025 года в животноводческой отрасли

Валовая продукция животноводства республики за 2025 год составила 144 млрд рублей. Таким образом, индекс производства составил более 102% по сравнению с прошлым годом. Цифры были озвучены в ходе подведения итогов года в отрасли животноводства.

К 2030 году в регионе число индустриальных молочных ферм должно достичь 50, а объем товарного молока – миллиона тонн в год. Те, кто хочет их построить, могут получить федеральную поддержку, но нужно поспешить.