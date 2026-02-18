В Уфе вручили медали «Отец защитника Отечества»

За то, что научили быть смелыми, стойкими и ответственными. Сегодня в колонном зале республики состоялось вручение медалей «Отец защитника Отечества». Общественные награды получили 16 мужчин воспитавших настоящих героев.

Мужество, ответственность и любовь к Родине. Они вложили в своих сыновей все самое лучшее, воспитав настоящих героев, отдавших за страну свои жизни. Медаль «Отец защитника Отечества» – как символ стойкости.

16 отцов из разных уголков республики приехали в Уфу на церемонию вручения общественной медали. Среди награждённых и отец шестерых детей Пётр Ширшов. Его старший сын героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Да и сам Пётр Иванович про специальную военную операцию знает не понаслышке.

Все они не просто воспитали патриотов своей страны, но и сами принимают активное участие в общественной жизни, помогают ветеранам и участникам СВО и их семьям в тылу, являются примером для молодежи.

Поддержке родных и близких участников СВО в республике особое внимание. Недавно был набран седьмой поток проекта «Своя сила» ориентированного на социальную адаптацию членов семей погибших героев спецоперации и ветеранов боевых действий.