В Уфе фотографам вручили медали «Ветеран журналистики»

В Уфе мастеров фотографии наградили медалями «Ветеран журналистики». Почетным знаком Союза журналистов России отметили Вячеслава Стрижевского и Раифа Бадыкова. В этом году они отмечают солидные юбилеи – 85 и 80 лет.
Удостоверения, подписанные председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, вручил руководитель башкортостанского союза Вадут Исхаков. Примечательно, что накануне в Уфимской художественной галерее открылась фотовыставка Раифа Бадыкова. Первый снимок был сделан еще в 1970-е годы.