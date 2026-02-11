В Уфе фотографам вручили медали «Ветеран журналистики»

В Уфе мастеров фотографии наградили медалями «Ветеран журналистики». Почетным знаком Союза журналистов России отметили Вячеслава Стрижевского и Раифа Бадыкова. В этом году они отмечают солидные юбилеи – 85 и 80 лет.