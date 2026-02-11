В Уфу доставили беременную женщину, пострадавшую в ДТП

Беременную женщину, пострадавшую в ДТП в Учалинском районе вечером 10 февраля, перевезли в отделение нейрохирургии РКБ им. Куватова в Уфе. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в автомобиле также находились четверо детей. В результате столкновения «Лады Гранты» и «Дэу Матиз» на трассе Белорецк — Учалы — Миасс двухлетняя девочка погибла на месте.

Трое других детей — 9, 7 и 5 лет — госпитализированы с травмами различной тяжести. По состоянию на утро 11 февраля, состояние двух мальчиков оценивается как стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. Еще один ребёнок проходит лечение в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.