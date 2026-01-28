В Башкирии пенсионер напал с ножом на знакомую

В больницу доставили 45-летнюю женщину с ножевым ранением. По подозрению в нападении задержали 68-летнего местного жителя. Оказалось, знакомые проводили время за распитием спиртных напитков. Мужчине не понравилось, что его собутыльница рано собралась домой, поэтому он схватил нож и ударил женщину в грудь. К счастью, пострадавшая успела добежать до соседей и обратиться за помощью.