В Уфе полицейский коллекционирует фотографии со знаменитостями

В Уфе транспортный полицейский коллекционирует звёзд. И речь не о тех, что на погонах. Старший инспектор транспортной полиции Максим Гаврилов 18 лет добросовестно несёт службу в уфимском аэропорту. Место работы способствовало развитию хобби: правоохранитель коллекционирует фотографии со знаменитостями.

Пассажиры перешёптываются: кино, что ли, снимают? Но это рабочие будни старшего инспектора Максима Гаврилова. А всё из-за этой небольшой сумки, которую он заметил, едва зайдя в здание аэропорта. Сотрудники службы безопасности сразу же проверяют находку детектором паров и частиц взрывчатых веществ.

Открывать сумку опасно, так же как и перемещать её в сканер для проверки содержимого. Периметр оцеплен, и в этот момент к находке пытается прорваться мужчина. Виновник найден, но сумку свою владелец получит лишь после окончания проверки. Внутри оказались шоколад и козинак. Мужчину ждёт беседа с сотрудниками полиции, но далеко не о вреде сладкого.

В уфимском аэропорту Максим Гаврилов работает уже 18 лет. Ровно столько же служит в органах. В его профессии воплотились сразу две мечты. Задержание дебоширов, людей, находящихся в федеральном розыске, обеспечение правопорядка. Задач у старшего инспектора немало, да и личность он разносторонняя. Звёзды у капитана полиции Гаврилова не только на погонах, но и в фотоальбоме.

С этой фотографии и зародилось хобби Максима Гаврилова. Сейчас в коллекции 300 фотографий с певцами и актёрами. С некоторыми кумирами встречался уже не раз. В альбоме – фото Кузьмина, группы «Ария», музыкантов Scorpions и Metallica. Капитан полиции Гаврилов предпочитает рок-музыку.