Жителям Башкирии рассказали, как изменится работа скорой помощи этой осенью

Осенью вступит в силу новый профстандарт для врачей скорой помощи. Его утвердило Министерство труда и социальной защиты страны – упрощён допуск к работе. Теперь достаточно иметь сертификат по направлению «Лечебное дело» или «Педиатрия». А ещё расширен список трудовых функций медиков: добавилось оказание помощи при ЧС.

При остановке сердца именно его колют пациенту. Перед выездом фельдшер Александра Каюмова проверяет наличие всех препаратов, материалов и инструментов. Как только машина подъехала – в путь к пациенту. 19 лет работы в скорой Александры Каюмовой можно измерить тысячами спасённых жизней. Спешить на помощь – вот её девиз.

Сейчас в бригаде с Александрой выезжает медбрат Фидан Гайфуллин – перенимает опыт. Он два года назад окончил вуз и выбрал скорую помощь.

В сентябре вступят в силу новые профстандарты. Так, работать врачом скорой помощи смогут и те специалисты, которые имеют сертификат или аккредитацию по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».

Также, согласно нововведениям, чётко прописаны новые трудовые функции врачей скорой при ЧС: сортировка пострадавших, организация эвакуации, взаимодействие с экстренными службами – теперь всё это входит в перечень.