Жителям Башкирии рассказали, как встречать Масленицу

Первый блин – не комом, а солнышком. Сегодня в стране стартует Масленичная неделя. Семь дней блинов, гостей и народных гуляний – так россияне провожают зиму и готовятся к Великому посту. Но каким бы ни был день недели, есть одно неизменное правило: без застолья и блинов – никуда, и чем ажурнее, тем лучше. Как встречать Масленицу по всем правилам и где найти тот самый идеальный рецепт – в нашем сюжете.

Процесс готовки только начался, а Елена Петровна уже приоткрыла завесу, за которой скрывается идеальная формула приготовления воздушных и ажурных блинов. К своему рецепту она шла долго, и изюминка, как оказалось, крылась в добавлении именно тёплого кефира. К нему нужно засыпать две столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и столько же соды, а ещё муку. В получившуюся массу Елена Котова вливает подогретое молоко, затем два яйца, немного кипятка и подсолнечного масла, при этом не забывая помешивать, и результат на лицо.

Именно оно – главный символ Масленичной недели, и каждый следующий день издревле носил своё название. В первый – «Встречу» – хозяйки обязательно пекли блины, а затем собирались за столом, напевая народные славянские мотивы, но в многонациональном Башкортостане получается чуть по-другому.

На Масленицу принято приглашать в гости и самим навещать близких, украшать дом, а ещё устраивать шуточные соревнования и кулачные бои. Традиционно праздник завершается ярмаркой и сжиганием чучела – своего рода проводы зимы. В это же время православные готовятся к Великому посту.

Перед лакомством, конечно, устоять невозможно. Ещё и в праздник, выпадающий на рабочие будни. Русское блюдо предлагают многие кафе и рестораны, особенно в Масленицу, когда выбор широк.

Даже на ресторанной кухне можно приготовить по-домашнему. Всё дело в идеальном рецепте: за семь лет он выверен до совершенства, и столько же лет за блинчиками посетители готовы возвращаться снова и снова. Учитывая способы приготовления, видов блинов сотни: от сытных мясных до сладких фруктовых.

В одной порции – около 150 калорий, поэтому медики советуют есть не больше 3-4 блинчиков, а чтобы сделать блюдо более диетическим, можно заменить пшеничную муку на цельнозерновую и исключить сладкие топпинги. Аккуратнее стоит быть людям, страдающим заболеваниями желудка и аллергией.