В Башкирии спасли детей, которые застряли в сломавшемся автобусе

Сотрудники ДПС помогли школьникам и педагогам, оказавшимся в сложной ситуации на трассе из-за поломки автобуса. Об этом сообщили в главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Старшие лейтенанты полиции Булат Сафин и Павел Зараменских патрулировали автодорогу Уфа — Бирск — Янаул. На 47 км заметили стоящую на обочине с включенной аварийной сигнализацией «ГАЗель».

Как выяснилось, во время движения у микроавтобуса отказало сцепление. В салоне находились 15 детей и двое сопровождающих педагогов, которые возвращались из Уфы в село Краснохолмский Калтасинского района. Кроме того, на этом участке действовало временное ограничение движения для пассажирского транспорта из-за непогоды.

Автоинспекторы связались с директором школы в ближайшем селе Дуваней и договорились о предоставлении другого автобуса и тёплого помещения для ожидания. Полицейские дождались прибытия транспортного средства, помогли пересадить детей и сопроводили их в школу, где для ребят уже были подготовлены горячий чай и еда. Параллельно правоохранители вызвали эвакуатор для доставки сломавшегося автобуса в ближайший автосервис.

