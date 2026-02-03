В Башкирии задержали «коллекционера» штрафов

В Нефтекамске сотрудники ГАИ задержали 37-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел накануне, около 02:30 ночи, на улице Энергетиков. Алкотестер показал 0,720 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 5 раз превышает допустимую норму. Его «Шевроле Клан» был помещен на спецстоянку.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина является злостным нарушителем ПДД. С конца мая по начало октября 2025 года он накопил 52 штрафа на сумму 76 600 рублей. Основные нарушения: непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости и выезд за стоп-линию. Все штрафы остались неоплаченными.

К этой сумме теперь добавится новый штраф за вождение в нетрезвом виде в размере 45 000 рублей. Мировому суду предстоит решить, какое наказание назначить за собранные штрафы: выплата их в двойном размере, либо административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.