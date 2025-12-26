Театр кукол в Уфе представил премьеру «Волшебные сказки Беатрис Поттер»

Волшебство случается там, где в него верят. В Башкирском государственном театре кукол состоялась новогодняя премьера. Спектакль «Волшебные сказки Беатрис Поттер». Постановка стала для театра поистине историческим событием, ведь спустя долгое время вместе с мастерами выступили и юные артисты.

Если для кого-то новогоднее чудо ещё не наступило, то для этих малышей оно началось прямо в Башкирском государственном театре кукол. Здесь в фойе юных зрителей встречали Дед Мороз и Снегурочка, создавая предвкушение настоящего волшебства.

Гостями волшебной новогодней сказки, которую организовал региональный фонд «Защитники Отечества», стали и участники спецоперации и их семьи. По словам родителей, мероприятие стало настоящим подарком не только для детей, но и для взрослых, предоставив возможность провести время с близкими и отвлечься от повседневных забот.

Прежде чем волшебство оживёт на сцене для зрителей, оно рождается за кулисами, где к своему выходу готовится Зарина Саркисян. Юная актриса, не впервые исполняющая главную роль, в этом спектакле предстает в образе Беатрис Поттер. Именно с ее появлением начинается сказочное путешествие.

Вместе с юной Зариной в постановке блистала 9-летняя Марина Аношкина, для которой этот спектакль стал дебютом на большой сцене. Помимо главных героинь, в массовых сценах были задействованы более 20 воспитанников детской театральной студии.

Путешествие маленькой Беатрис в заснеженную сказку началось в канун Нового года. Добрый Сказочник открывает двери своего удивительного магазина волшебных игрушек, откуда главная героиня переносится в сказочный лес, полный персонажей. Беатрис предстоит важная миссия – спасти его обитателей от коварного злодея Тролля.