В Уфе прошла благотворительная акция «Народный обед»

Руководители республиканских министерств, ведомств и представители предпринимательского сообщества приняли участие в фасовке круп и макарон, причём каждая команда должна была за максимально короткое время упаковать весь объём продуктов. Инициатором выступила некоммерческая организация соцподдержки «Азык-тулек».

Один из залов Конгресс-холла превратился в фасовочный цех: рис, гречка, пшено, горох и макароны сначала взвешиваются, а затем отправляются в пакет, причём каждая бригада старалась сделать всё быстрее конкурентов. Акция «Народный обед» проходит в форме корпоративной фасовки.

В этот раз участниками акции стали руководители республиканских министерств. «Народный обед» поддержала общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Все расфасованные крупы и макароны распределялись по пакетам вместе с подсолнечным маслом и консервами, и таких посылок было сформировано более 100. В целом же за год работы и при поддержке гранта главы республики организация «Азык-тулек» оказала помощь почти 50 тысячам жителей республики.

И сегодня же все сформированные посылки доставили адресатам. Это прежде всего те, кто обратились за поддержкой и находятся в списке благополучателей.