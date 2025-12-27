Ведьмы и колдуны: как в Башкирии работают представители «магической индустрии»

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект, который может серьезно повлиять на рынок эзотерических услуг. Документ предлагает ввести запрет на рекламу астрологов, тарологов и других представителей оккультных профессий, и, как утверждают некоторые парламентарии, бумагу, скорее всего, утвердят. А в законы «О рекламе» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» внесут нужные строки. Вот только стоит ли надеяться на снижение популярности «колдовства» в нашей стране? Этим вопросом задался и наш корреспондент Тимур Давлетов, который под видом клиента отправился в школу магии и волшебства.

Бить в бубен и проводить магические обряды для черного мага, джина и колдуна Александра Богдановича не в новинку. Это не только его увлечение, но и способ заработка. Представитель потусторонней индустрии как в режиме онлайн, так и при личной встрече готов снять сглаз, оберечь от злых духов или наложить порчу на вашего недруга за определенную плату, а при необходимости может научить колдовать и вас.

А это финалистка известного всем шоу «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович. Любовная ведьма уверяет, что решит все семейные проблемы, предскажет отношения, но не бесплатно. Личная встреча – 100 тысяч рублей, онлайн – 50.

По неофициальным подсчетам, сегодня в России почти миллион тех, кто называет себя экстрасенсами. Они ведут приёмы, выводят в астрал, гадают на таро и предсказывают будущее. Телешоу лишь помогают сделать им имя, а это поднимает ценник сеанса. Один из наглядных примеров – Анатолий Кашпировский, который тоже нет-нет да и мелькает в интернете.

Эзотерику признать экстремизмом призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Действия гадалок, астрологов и энерготерапевтов парламентарий считает деструктивными.

Один из магических героев нашего репортажа признался, что бодаться с законами он не собирается. А в случае чего просто продолжит оказывать свои консультационные услуги под другим названием. Таким же путём, скорее всего, пойдут и другие работники магического фронта.