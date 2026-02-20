Глава Башкирии вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

Ордена и медали героям. Сегодня в Уфе в концертном зале «Башкортостан» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Радий Хабиров вручил государственные награды ветеранам, участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих. Руководитель региона отметил, что в республике продолжится работа по сохранению исторической правды, укреплению связи поколений и патриотическому воспитанию.
Выступая перед залом, глава республики отметил: в наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И, конечно, особый фронт организован в тылу, республика объединена общей миссией в деле помощи землякам.