Глава Башкирии вручил госнаграды в преддверии Дня защитника Отечества

Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Сегодня Башкортостан вместе со всей страной участвует в решении задач специальной военной операции. Наш святой долг – защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надёжной опорой для участников специальной военной операции и их семей. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. В непростых условиях мы обеспечиваем устойчивое развитие республики. Крепим тыл, продолжаем развивать экономику и социальную сферу. В основе всех успехов республики – ответственный труд и высокий профессионализм каждого из вас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан