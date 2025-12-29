В Уфе недавно открытый «Приют человека» помог 35 людям

Социальный центр «Приют человека» за полтора месяца помог уже 35 людям. Здесь они нашли поддержку, заботу и временное пристанище. Им оказали помощь и помогли выбраться из сложной жизненной ситуации. Сейчас в приюте находятся 15 человек, в том числе мама с двумя детьми.
Это то, чего так не хватало Ильмире и её детям. Комната хоть и небольшая, зато здесь куда комфортнее, чем было дома. Рядом такие же женщины, которые оказались в безвыходной ситуации. Так они думали. Но этот самый выход им помогли найти.
Дом временный, но красоты и уюта тоже хочется. Украшают, чем могут. Даже старую футболку превратили в элемент интерьера. Ильмира живёт здесь с двумя детьми: Адилей и Муслимом. До этого снимали комнату в коммуналке. На что хватило средств. Но жить там стало невыносимо.
Сейчас в «Приюте человека» проживают 15 подопечных. Их обеспечивают одеждой, средствами гигиены и едой. Также на территории работает социальная столовая. Два раза в день нуждающиеся могут получить горячую пищу.
Ильмира надеется, что когда-нибудь сможет приобрести собственное жилье. «Приют человека» – это не просто место, где нуждающиеся могут пожить. Здесь людям протягивают руку помощи, помогают наладить жизнь.
Новый год все 15 человек, что сейчас находятся здесь, встретят в «Приюте человека». Для многих это будет первый праздник за долгие годы, проведенный в тепле и комфорте. Подопечным даже подготовили праздничный досуг. Накануне Нового года все они отправятся на концерт в Башкирскую филармонию.