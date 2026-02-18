В Уфе провели открытый турнир по регболу

В Уфе провели открытый турнир по регболу. Соревнования проходили на базе Башкирского государственного аграрного университета. Участие в них приняли сильнейшие команды республики из Уфы, Стерлитамака, Туймазов и Октябрьского.

Регбол – это относительно новый вид спорта, сочетающий в себе элементы борьбы, регби и баскетбола. Во время игры спортсмены используют силовые приёмы, чтобы забросить мяч в кольцо соперника. Федерация по регболу появилась в регионе лишь в прошлом году, теперь этот вид спорта успешно развивается в Башкортостане.