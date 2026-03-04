В Уфе прошел открытый турнир по художественной гимнастике Victoria Cup. Принять участие в нем смогли команды спортшкол из разных регионов России. Турнир прошел в рамках открытой клубной лиги. Поэтому по итогам выступления гимнастки получили очки рейтинга, которые формируют их спортивный разряд. После окончания выступлений для участниц провели мастер-класс от десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой.