В Уфе пассажиры маршрута №75 стали участниками новогодней акции

Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан, раздавали подарки, вместе с пассажирами пели песни и читали стихи. В этой теплой атмосфере также рассказали о возможностях, которые предоставляет служба занятости.

Кадровый центр помогает всем – от школьников до специалистов. Сюда обращаются для бесплатного обучения и переквалификации. Только за последний отчетный период за помощью обратились более 37 тысяч человек, из них 21 тысяча – трудоустроены. На сегодня в базе – свыше 30 тысяч актуальных вакансий.