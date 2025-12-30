Выпускник УГНТУ разработал приложение для диагностики автомобиля

Сам себе диагност. Выпускник нефтяного университета разработал мобильное приложение для оценки состояния автомобиля. Программа по вибрациям и звуку может подсказать владельцу, что не так в работе «железного коня». Успешность работы приложения подтверждают эксперты, а сам разработчик намерен усовершенствовать его работу.

Результат буквально через 5 минут. Линия колебания на экране четко показывает, где сбоит работа двигателя. Мобильное приложение автодиагностики разработал выпускник УГНТУ Артур Садриев. Еще будучи студентом, он подал документы на «Студенческий стартап» федерального Фонда содействия инновациям. Выиграв, Артур начал воплощать идею, объехав множество автосервисов.

Приложение считывает любые вибрации. Автор отмечает: достаточно положить просто смартфон на приборную панель, и на экране высветится результат. Если необходимо определить, какой именно цилиндр неисправен, нужно подсоединить специальный синхронизатор. Его Артур также разработал сам. Но в остальном приложению «Вибролог» ничего дополнительно не нужно.

Приложение бесплатное и уже в свободном доступе. Его протестировали и специалисты, занимающиеся диагностикой и ремонтом автомобилей. Вывод: данная программа – серьезный современный инструмент