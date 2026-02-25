В Уфе прошёл республиканский этап всероссийского турнира «Золотая шайба»

В Уфе прошёл республиканский этап всероссийского турнира «Золотая шайба» среди спортсменов младшей возрастной группы, не старше 11 лет. Соревнование проводится ежегодно и является уже традиционным. За возможность выступить на всероссийском этапе боролись пять команд из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Кумертау и Сибая. В прошлом году победителем турнира стала команда воспитанников «Школы Азаматова».

На соревнованиях представлены команды, которые занимаются в условиях искусственного льда, поэтому уровень их подготовки высокий. Победителями турнира стали хоккеисты «Юрматы». Они в финале обыграли «Школу Азаматова» со счетом 6:4.