В Башкирию прибыла делегация Челябинской области

Республика Башкортостан и Челябинская область укрепляют сотрудничество. Сегодня Радий Хабиров и Алексей Текслер посетили новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Масштабные медицинские объекты возводятся и у соседей, поэтому обмен лучшими идеями в сфере здравоохранения стал одной из ключевых задач, но не единственной. В планах сторон – целый ряд совместных мероприятий, направленных на развитие межрегионального сотрудничества, укрепление промышленной кооперации и реализацию социально значимых и гуманитарных проектов.

Во-первых, актуализируем нормативную базу нашего взаимодействия – подпишем двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Второе – это, безусловно, промышленная кооперация. У нас достаточно много схожих отраслей экономики, и мы могли бы стать надёжными партнёрами, в том числе решая задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. И, конечно, важно обсудить развитие туризма. В первую очередь, рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов между Уфой и Челябинском. Мы хотим придать новый импульс этому проекту, так как экономика Челябинской области динамично развивается.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Делегация Челябинской области проведёт в Башкортостане два рабочих дня. В программе визита – осмотр Конгресс-холла «Торатау», где завтра развернёт свою работу бизнес-форум с участием 35 ведущих предприятий Южного Урала. Также гости посетят Межвузовский студенческий кампус, созданный на базе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Одним из ключевых событий станет подписание документа, который задаст вектор взаимодействия между двумя регионами на ближайшие годы. Радий Хабиров анонсировал, что следующая встреча пройдёт в Челябинске: делегация республики отправится к соседям, чтобы продолжить обмен опытом и укрепить дружеские связи.

