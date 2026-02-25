В Башкирию прибыла делегация Челябинской области

Республика Башкортостан и Челябинская область укрепляют сотрудничество. Сегодня Радий Хабиров и Алексей Текслер посетили новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Масштабные медицинские объекты возводятся и у соседей, поэтому обмен лучшими идеями в сфере здравоохранения стал одной из ключевых задач, но не единственной. В планах сторон – целый ряд совместных мероприятий, направленных на развитие межрегионального сотрудничества, укрепление промышленной кооперации и реализацию социально значимых и гуманитарных проектов.
Делегация Челябинской области проведёт в Башкортостане два рабочих дня. В программе визита – осмотр Конгресс-холла «Торатау», где завтра развернёт свою работу бизнес-форум с участием 35 ведущих предприятий Южного Урала. Также гости посетят Межвузовский студенческий кампус, созданный на базе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.
Одним из ключевых событий станет подписание документа, который задаст вектор взаимодействия между двумя регионами на ближайшие годы. Радий Хабиров анонсировал, что следующая встреча пройдёт в Челябинске: делегация республики отправится к соседям, чтобы продолжить обмен опытом и укрепить дружеские связи.