В Башкирию прибыла делегация Челябинской области

Во-первых, актуализируем нормативную базу нашего взаимодействия – подпишем двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Второе – это, безусловно, промышленная кооперация. У нас достаточно много схожих отраслей экономики, и мы могли бы стать надёжными партнёрами, в том числе решая задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. И, конечно, важно обсудить развитие туризма. В первую очередь, рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов между Уфой и Челябинском. Мы хотим придать новый импульс этому проекту, так как экономика Челябинской области динамично развивается.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан