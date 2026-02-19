Уфимская компания вывела производство снегоболотоходов на международный рынок

Уфимская компания по производству снегоболотоходов при поддержке Корпорации развития Республики Башкортостан увеличила мощность производства и вышла на международный рынок. Продукцию выпускают на территории индустриального парка «Уфимский», входящего в состав особой экономической зоны «Алга».

С первого взгляда на снегоболотоход «Джокер» понимаешь – для него практически нет преград: сугробы, грязь, пересечённая местность и даже реки можно преодолеть на такой технике. Это новая отечественная модель компании «РБ Моторс» с более мощным двигателем, модернизированной подвеской и увеличенной грузоподъёмностью. Полный цикл сборки, похожий на конвейер, налажен на территории индустриального парка «Уфимский».

Компания открылась в 2020 году как пилотный проект. Собирали от пяти до десяти снегоболотоходов в месяц. Когда спрос превысил предложение, было решено реорганизовать производство. Тут на помощь пришла Корпорация развития Республики Башкортостан.

В 2024 году «РБ Моторс» переехал на территорию Особой экономической зоны «Алга». Здесь предприятию предоставили 1500 тысячи квадратных метров под сборочный цех, построили отдельное здание для конструкторского бюро, открыли новый офис для сотрудников.