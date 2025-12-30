В ветклинике Уфы собак спасают от паралича

В ветеринарной клинике республики четвероногих питомцев спасают от паралича. С помощью сложной операции собаки получают вторую жизнь.
Из гиперактивной и энергичной Бетти превратилась в вялую и медлительную, а ее задние лапы беспомощно волочились по земле. Тревожные симптомы, замеченные хозяевами, привели их в специализированную клинику. Сегодня владельцы таксы наблюдают за ее восстановлением.
Декомпрессия спинного мозга – это высокотехнологичная операция в сфере ортопедии и неврологии, которая еще недавно была недоступной мечтой для многих хозяев. Раньше парализованные питомцы, особенно такой породы, как таксы, часто были обречены. Сегодня ситуация кардинально изменилась, открыв животным-инвалидам реальный шанс на полноценную жизнь.
Полный курс реабилитации, включающий в себя не только терпение, но и регулярный массаж, курсы физиотерапии и даже плавание, занимает около трех месяцев. Однако питомцы начинают самостоятельно делать шаги уже в первые недели. Это и есть главная победа.