«Единая Россия» собирает предложения для новой народной программы

Дмитрий Медведев на пленарном заседании первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге сообщил, что партия приглашает граждан поделиться предложениями для разработки новой народной программы.
Предложения будут приниматься на сайте естьрезультат.рф. Каждый гражданин может внести свою идею, которая затем будет рассмотрена экспертами для формирования нового предвыборного документа.
Новая программа должна стать рабочим документом, содержащим конкретные решения и законодательные инициативы, направленные на улучшение жизни граждан и развитие страны. Совместными усилиями удастся решить существующие проблемы и достигнуть поставленных президентом целей.
По словам Медведева, главная ценность партии — доверие избирателей, и именно оно должно стать залогом успеха будущих преобразований.