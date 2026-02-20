«Единая Россия» собирает предложения для новой народной программы

Самое главное — мы способны достичь тех целей, которые поставлены главой нашего государства, Президентом нашей страны, которые включены в нашу народную программу, поскольку документ, который мы с вами должны подготовить, будет содержать реальные обязательства в отношении нашей страны и наших граждан. Подчеркиваю, его задача — действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны. А самый ценный капитал, который есть у любой политической силы, у «Единой России», — это доверие людей. Вот наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие.

Дмитрий Медведев