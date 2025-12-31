Феномен Ay Yola и театральные триумфы: культурные итоги года для Башкирии

Подводя итоги года в культуре Башкортостана, невозможно не начать с абсолютного феномена – группы Ay Yola. Песня «Хомай», кажется, звучала из каждого динамика страны и не только нашей страны. Это больше, чем хит – это культурный взрыв. Молодые музыканты нашли волшебную формулу: современный звук, энергия и глубокая связь с национальными корнями. Они стали голосом нового поколения. Но музыкальный прорыв на этом не закончился. Нефтекамская группа «Бонд с кнопкой» была признана группой года и победила в номинации «Любовь фанатов» по версии «Яндекс Музыки». Это доказывает, что в республике целая плеяда ярких артистов.
И эта творческая энергия словно задала тон всему культурному году. Он стал годом выхода башкирской культуры на мировой уровень в самом прямом смысле. А ещё отметим триумф Башкирского театра оперы и балета – шесть «Золотых масок» в этом году отправились в Уфу. Одна из них – за балет «Рахманинов», который представили и на сцене Большого театра. Не каждый коллектив удостаивается такой чести. А вот дети в восторге от двух событий, которые уже становятся традиционными. Это фестивали «Китап-Байрам» и «Айда играть!». О культурных итогах года для республики – в нашем сюжете.
Её ждали не только в Уфе. «Хомай» облетела всю страну и вырвалась за её пределы. И миллионы поклонников группы, не понимая того сами, ринулись искать ответ на главный вопрос песни.
Более 20 городов группа объездила с программой, ставшей музыкальным воплощением эпоса. Своё первое турне артисты заканчивают солдаутом в родной Уфе. Аншлаги в этом году были и на улицах столицы.
Книжный фестиваль «Китап-Байрам» в очередной раз подтверждает: в республике любят читать. За три дня уфимцы и гости столицы купили более 30 тысяч книг. А фестиваль «Айда играть!» собрал почти 270 тысяч гостей, порадовав самых маленьких и вернув взрослых на время в детство.
Праздников в республиканском календаре в этом году стало больше. Главой региона был учреждён День национального танца – 21 октября, в День рождения Файзи Гаскарова, создателя легендарного ансамбля. Искусство уникально тем, что хранит в себе не только хореографию народа, но и его фольклор, музыку, одежду, историю и даже темперамент.
Отсутствие свободных кресел для Большого театра обычная история. Вот только в этот раз зрители собрались ради постановки Башкирского театра оперы и балета «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Спектакль поразил не только красотой хореографии, но и великолепием декораций и костюмов, охватив три эпохи
«Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» не раз видела и башкирская публика. За исполнение партии композитора Сергей Бикбулатов был удостоен самой престижной премии «Золотая маска». А всего Башопера в этом году получила шесть подобных наград – рекорд среди всех театров страны.
Победой в номинации «Лучшая мужская роль» Башкирский театр оперы и балеты открыл церемонию награждения. Вместо Василия Ефимова за «Золотой маской» на сцену выходит режиссёр постановки «В ночь лунного затмения». Ляйсан Сафаргулова даже и не подозревает, что еще два раза повторит это восхождение. Спектакль поставлен по одноименной трагедии Мустая Карима. Роль Танкабики, богатой женщины, которая после смерти мужа стала править родом, сыграла Любовь Буторина. И покорила своей работой жюри.
Часто судьба масштабных культурных инициатив или проектов зависит от федеральной поддержки. В Москве в конце года состоялась встреча Радия Хабирова и министра культуры России Ольги Любимовой. В первую очередь обсуждалась судьба Госцирка, который закрыт уже 10 лет. Средства на восстановление будут выделены из федерального бюджета. И, возможно, уже в 2028 году цирк примет первых зрителей.
С этого года республиканская программа поддержки земских работников культуры, которая помогает привлечь кадры на село, была масштабирована на всю страну как пример удачного опыта. В республике в этом году открывали новые ДК и приводили в порядок существующие. В селе Самарское Хайбуллинского района полвека ждали именно создания нового, а не ремонта старого. В советские годы место было выбрано не совсем удачно, на окраине деревни. В здании был и клуб, и библиотека. И теперь всё это находится в новом помещении уже в центре села.
И мечта их сбылась как раз незадолго до Нового года. Говорят, именно это и загадывали 12 месяцев назад под бой курантов. Для одних главное культурное событие года – это премьера в театре, масштабный фестиваль или концерт любимой группы. А для села Самарское и десятков других это сохранение их культурного очага. Очага, возле которого теперь будет тепло даже в самые сильные морозы.