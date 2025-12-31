Феномен Ay Yola и театральные триумфы: культурные итоги года для Башкирии

Подводя итоги года в культуре Башкортостана, невозможно не начать с абсолютного феномена – группы Ay Yola. Песня «Хомай», кажется, звучала из каждого динамика страны и не только нашей страны. Это больше, чем хит – это культурный взрыв. Молодые музыканты нашли волшебную формулу: современный звук, энергия и глубокая связь с национальными корнями. Они стали голосом нового поколения. Но музыкальный прорыв на этом не закончился. Нефтекамская группа «Бонд с кнопкой» была признана группой года и победила в номинации «Любовь фанатов» по версии «Яндекс Музыки». Это доказывает, что в республике целая плеяда ярких артистов.

И эта творческая энергия словно задала тон всему культурному году. Он стал годом выхода башкирской культуры на мировой уровень в самом прямом смысле. А ещё отметим триумф Башкирского театра оперы и балета – шесть «Золотых масок» в этом году отправились в Уфу. Одна из них – за балет «Рахманинов», который представили и на сцене Большого театра. Не каждый коллектив удостаивается такой чести. А вот дети в восторге от двух событий, которые уже становятся традиционными. Это фестивали «Китап-Байрам» и «Айда играть!». О культурных итогах года для республики – в нашем сюжете.

Её ждали не только в Уфе. «Хомай» облетела всю страну и вырвалась за её пределы. И миллионы поклонников группы, не понимая того сами, ринулись искать ответ на главный вопрос песни.

Топ-3 гугл-запросов по миру: где находится Республика Башкортостан? Кто такой Урал-батыр? И перевод песни «Хомай». Туристический поток в Башкортостан вырос в три раза по тем местам, где мы снимали клипы, а продажи книги «Урал-батыр» – в 30 раз. Руслан Шайхитдинов, участник группы Ay Yola, заслуженный артист Республики Башкортостан

Более 20 городов группа объездила с программой, ставшей музыкальным воплощением эпоса. Своё первое турне артисты заканчивают солдаутом в родной Уфе. Аншлаги в этом году были и на улицах столицы.

Книжный фестиваль «Китап-Байрам» в очередной раз подтверждает: в республике любят читать. За три дня уфимцы и гости столицы купили более 30 тысяч книг. А фестиваль «Айда играть!» собрал почти 270 тысяч гостей, порадовав самых маленьких и вернув взрослых на время в детство.

Очень нравится фестиваль и не только детям. Мы сами хотели прийти сюда очень. Я попрыгала сегодня на резиночке, вспомнила своё детство. Дети поиграли в различные игры, что-то даже приобрели. Юлия и Ришат Якшигуловы

Молодцы, что так организовали для детей, для взрослых. Нам тоже очень приятно. Нина Зарецкая

Тут такое место, как в сказке. Такого места нигде не найдешь. Мне тут очень нравится. Ева Зарецкая

Праздников в республиканском календаре в этом году стало больше. Главой региона был учреждён День национального танца – 21 октября, в День рождения Файзи Гаскарова, создателя легендарного ансамбля. Искусство уникально тем, что хранит в себе не только хореографию народа, но и его фольклор, музыку, одежду, историю и даже темперамент.

День национального костюма, День танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр», фестиваль «Башкорт аты» – всё это не фрагментарная история. Это часть государственной политики, которую мы планомерно проводим. Сохранение традиций, языка, культуры народов, проживающих на территории республики, – это важный элемент укрепления межнационального согласия. Посмотрите, с каким удовольствием наши жители делают селфи и выкладывают фотографии в День национального костюма, который мы проводим два раза в год. Это же здорово! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отсутствие свободных кресел для Большого театра обычная история. Вот только в этот раз зрители собрались ради постановки Башкирского театра оперы и балета «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Спектакль поразил не только красотой хореографии, но и великолепием декораций и костюмов, охватив три эпохи

Потрясающий балет, я успела и расплакаться, и посмеяться. Все ладошки себе сбила. Спасибо большое за такие потрясающие впечатления. Кира Захарова, жительница г. Москвы

С удовольствием пришёл, потому что я знаю, что всё будет профессионально и красиво. Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России

«Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» не раз видела и башкирская публика. За исполнение партии композитора Сергей Бикбулатов был удостоен самой престижной премии «Золотая маска». А всего Башопера в этом году получила шесть подобных наград – рекорд среди всех театров страны.

Победой в номинации «Лучшая мужская роль» Башкирский театр оперы и балеты открыл церемонию награждения. Вместо Василия Ефимова за «Золотой маской» на сцену выходит режиссёр постановки «В ночь лунного затмения». Ляйсан Сафаргулова даже и не подозревает, что еще два раза повторит это восхождение. Спектакль поставлен по одноименной трагедии Мустая Карима. Роль Танкабики, богатой женщины, которая после смерти мужа стала править родом, сыграла Любовь Буторина. И покорила своей работой жюри.

Меня трогает история женщины. Как тогда, так и сейчас у каждой женщины есть свои секреты, свои тайны. Но она всегда хочет спасти своих детей. Любовь Буторина, заслуженная артистка Республики Башкортостан, исполнительница роли Танкабики

Мы, конечно же, теперь смотрим на все новые постановки, чтобы все эти пазлы, кубик Рубика или карта звездного неба, но они сошлись. Но, в любом случае, театр как работал для своего зрителя, так он и будет продолжать работать. Александр Алексеев, генеральный директор Башкирского государственного академического театра оперы и балета

Часто судьба масштабных культурных инициатив или проектов зависит от федеральной поддержки. В Москве в конце года состоялась встреча Радия Хабирова и министра культуры России Ольги Любимовой. В первую очередь обсуждалась судьба Госцирка, который закрыт уже 10 лет. Средства на восстановление будут выделены из федерального бюджета. И, возможно, уже в 2028 году цирк примет первых зрителей.

С этого года республиканская программа поддержки земских работников культуры, которая помогает привлечь кадры на село, была масштабирована на всю страну как пример удачного опыта. В республике в этом году открывали новые ДК и приводили в порядок существующие. В селе Самарское Хайбуллинского района полвека ждали именно создания нового, а не ремонта старого. В советские годы место было выбрано не совсем удачно, на окраине деревни. В здании был и клуб, и библиотека. И теперь всё это находится в новом помещении уже в центре села.

Эта библиотека была и есть мой дом родной. Это для меня радость, счастье, огромное счастье. Такую радость устроили. Это неоценимо. Долгие годы мы мечтали, мечтали. Любовь Чекменёва, библиотекарь