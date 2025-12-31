В Башкирии подвели итоги развития промышленной сферы в 2025 году

Республика продолжает развиваться в непростых условиях. В июле на крупнейшем промышленном форуме страны «Иннопром-2025» Радий Хабиров представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину современный поршневой двигатель М-105 для малой авиации. Также на стенде Башкортостана Михаилу Мишустину презентовали проект первого в стране завода по производству суперабсорбирующих полимеров, старт которому Радий Хабиров дал в режиме телемоста.

Республика сегодня находится на лидирующих позициях как по техно- и индустриальным паркам, так и по кластерам. В том числе по территориям опережающего развития. На сегодня их в Башкортостане пять. На каждом форуме, который проводится в республике, открывается новое производство. Начиная с майских «Газ. Нефть. Технологии», «Энергетика», и вот один из последних – Российский промышленный форум. Они показывают: предприятия Башкортостана развиваются, внедряют новые цеха, производственные линии.

Как результат – Башкортостан занял первое место в Национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. А это значит, инвесторам комфортно работать в республике – они получают субсидии, льготное кредитование и другие преимущества. В реестр Минпромторга России сегодня входят 104 кластера, и 25 из них – в Башкортостане.

Это еще одно доказательство внимания руководства региона к ключевой отрасли нашей страны, за что мы безмерно благодарны руководству региона. Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Башкортостан всегда славился нефтехимом, учёными. Это был очень глубокий научный кластер, как раз работа была связана с химией. И очень здорово, что вы продолжаете дело, которым ещё с советских времён славился Башкортостан. Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

К слову, о нефтянке. В Башкортостане не только наращивают объемы добычи черного золота, но и оцифровывают месторождения. И, бесспорно, один из флагманов Башкортостана – Уфимское моторостроительное предприятие, которое отметило столетие. На УМПО трудятся свыше 26 тысяч человек. Помимо продукции военного назначения – например, двигателей к истребителям, здесь выпускают и компоненты к гражданским самолетам.

Помимо традиционных отраслей промышленности, особое развитие в 2025 году получили креативные индустрии. Название говорит само за себя. Это та самая индустрия, где жителям республики можно зарабатывать на своем таланте и творчестве. Есть задача к 2030 довести валовой региональный продукт до 7%. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учрежден День креативных индустрий, действует профильный совет во главе с руководителем республики и принят специальный закон о поддержке отрасли. В Башкортостане созданы три креативные школы: в Сибае, Стерлитамаке и в Уфе. Радий Хабиров лично курирует это направление, регулярно проводя часы креативных индустрий, создавая условия для развития. Как итог – проведение крупных мероприятий, для примера, «Купец 2.0» или фестиваль «Гусь» в Стерлитамаке, «Первые маяки» в Миякинском районе.