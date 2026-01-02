«Башкирия - это не только мёд»: интервью с Георгием Ростовщиковым

Что сегодня делает регион модным? Почему локальная идентичность – не «бабушкин сундук», а один из главных трендов российской моды? И как ремесленнику, студенту или дизайнеру одежды из региона пройти путь от мастерской до витрин, подиумов и шоурумов?

В специальном выпуске проекта «Креативный код» с Ярославой Феоктистовой байер и фэшн-директор Mila Group, президент International Buyers’ Hub Георгий Ростовщиков подводит итоги креативной экспедиции по Башкортостану и говорит о том, как работает креативная экономика изнутри. О профессиональном отборе брендов, эмоциональных покупках, цене дизайнерских вещей, ошибках образования и силе культурного кода – разговор не про вдохновение, а про путь. Длинный, сложный – и абсолютно реальный.

Ярослава Феоктистова: Георгий, вы несколько дней работали в Башкортостане. Какие главные выводы сделали по итогам экспедиции?

Георгий Ростовщиков: Это мой первый визит в Уфу, и главное открытие — Башкирия точно не ограничивается образом «мёда». Здесь большое количество сильных брендов и предпринимателей, причём в самых разных направлениях. Мы посмотрели ремесленников. Отличная бижутерия, сильные керамисты, есть фарфоровое производство. Очень впечатлили меховщики и ателье, которые работают с айдентикой и сложной обработкой меха.

Мы встречались со студентами, смотрели, что они делают. Есть есть действительно перспективные ребята. Раньше я знал Уфу, в том числе, через Андрея Артёмова, основателя Walk of Shame, вашего земляка. Теперь понимаю, что это не случайность. Здесь высокий уровень образования и среда, которая формирует таких специалистов.

Мы увидели много локальных брендов и более крупных марок. Все они разные, у каждого — свой путь. Думаю, при правильной сонастройке здесь возможна большая и системная работа.

Ярослава Феоктистова: Вы уже отобрали несколько брендов для дальнейшего продвижения. По какому принципу делался этот выбор?

Георгий Ростовщиков: Мы сейчас планируем несколько проектов и, скорее всего, расширим список брендов, особенно с сильным культурным кодом. В Башкортостане очень хорошая портновская школа и высокий уровень мастерства. Есть бренды с реальным потенциалом — за счёт интеграции айдентики и локального контекста. Названия пока называть не буду. Список ещё дополняется и финализируется, вы узнаете о нём позже.

Ярослава Феоктистова: Какие критерии для вас ключевые при отборе брендов? Очевидно, что просто прийти с футболками мало.

Георгий Ростовщиков: Хотя и футболкам мы рады. Но за более чем 20 лет в профессии у меня выработалась насмотренность — я почти сразу понимаю, будет кейс работать или нет. Есть базовый профессиональный чек-лист. Лукбук, лайншит, ценообразование, ассортиментная матрица, глубина коллекции, понимание своей политики.

Очень часто бренды бывают исключительно эмоциональными. Человек захотел создать марку, но не понимает, как она должна функционировать. А есть системные, профессиональные бренды. С ними, конечно, работать особенно приятно.

Ярослава Феоктистова: Вы также посетили пространство «Фабрика» — для Уфы это уникальный мультибрендовый формат. Как вы оцениваете его работу?

Георгий Ростовщиков: Это красивейший магазин и команда сильных профессионалов. Да, сейчас из-за экономических факторов формат стал компактнее, но в пике своей работы ребята были на уровне крупнейших мультибрендовых проектов в России. Они делают очень важную вещь — создают прямой диалог между брендом и клиентом. По сути, в Уфе это ключевая точка контакта с локальной модой.

Ярослава Феоктистова: Нас будут смотреть молодые ребята, которые только заходят в индустрию. Что им важно понять и сделать сейчас, чтобы через несколько лет стать её частью?

Георгий Ростовщиков: Первое — постоянно учиться. К сожалению, в России пока недостаточно образования именно в прикладной части. Нас почти не учат продажам и созданию коммерческих коллекций. Поэтому очень важно сразу идти стажироваться, работать в компаниях, на выставках, в шоурумах.

У нас, например, почти 100% команды – молодые специалисты. Эта индустрия не изучается по учебникам, она познаётся только через практику. Креативная экономика – это про добавленную стоимость, про опыт и деятельность. Я по образованию искусствовед, и всё понимание пришло именно через работу, эксперименты и поиск себя. Здесь важно не бояться пробовать.

Ярослава Феоктистова: Креативную экономику часто называют экономикой впечатлений.

Георгий Ростовщиков: Это так. Эмоция — это впечатление, доведённое до профессионального уровня.

Ярослава Феоктистова: Получается, дизайнер должен уметь работать с эмоциями, чтобы его продукт покупали не как вещь, а как впечатление?

Георгий Ростовщиков: Сегодня большинство покупок — эмоциональные. Аналитика это подтверждает. Особенно если мы говорим о стартапах. Успех складывается из эмоционального попадания, трендового качества и внутреннего баланса — его невозможно формализовать или выучить.

Мы живём во время, когда одежда устаревает быстрее, чем молоко в холодильнике. Тренды, желания и эмоции меняются стремительно. Поэтому важно постоянно держать руку на пульсе. Молодым в этом смысле легче – технологии, интернет, вся информация под рукой.

Ярослава Феоктистова: В Башкортостане много ремесленников и дизайнеров, появляются новые площадки. Если бренд уже встал на ноги и имеет несколько линеек, что дальше? Как попасть в поле зрения байера?

Георгий Ростовщиков: Через профессиональные B2B-форматы: шоурумы и выставки для специалистов, а не для розничного покупателя. Это не маркеты и не базары, а площадки для работы с бизнесом.

Например, Fashion Hub Shroom, который я основал три года назад, как раз и является такой платформой. Через них формируется новый пул брендов в России.

Ярослава Феоктистова: А кроме выставок? К чему дизайнеру быть готовым дальше?

Георгий Ростовщиков: К тому, что успех – это длинная дистанция. Не стоит жить иллюзиями, что всё происходит быстро. Это большой путь и огромная работа. Выстреливают единицы, и то не сразу. Самое важное — не сдаться и дойти до конца. Побеждает тот, кто проходит этот путь полностью.

Ярослава Феоктистова: У Башкортостана очень яркая региональная идентичность. Вы это почувствовали?

Георгий Ростовщиков: Конечно. Я даже был на концерте группы «Ай Йола» — это абсолютно подлинный, не купленный успех, выросший в интернете и на платформах. Огромный путь, сильная история, талантливая команда — всё очень впечатляет.

Ярослава Феоктистова: Может ли локальная идентичность Башкортостана стать трендом в дизайне, ремесле, моде по всей стране?

Георгий Ростовщиков: Безусловно. Ещё пять лет назад я не мог представить такой интерес к национальной идентичности, как сейчас. После 2022 года в стране произошёл мощный разворот к народной культуре. То, что раньше стеснялись доставать из «бабушкиного сундука», сегодня стало модным и востребованным.

Понимание своих корней — это сила, и это не метафора, а культурология, без которой сегодня невозможно развитие отрасли. У Башкортостана колоссальное наследие. Яркие орнаменты, графика, геометрия, ювелирные традиции. Это огромный кладезь, который может и должен стать основой развития креативной индустрии.

Ярослава Феоктистова: Ремесленники — очень разная среда: хендмейд, НХП, авторские мастера. У них другой путь, не как у fashion-брендов. Как им развиваться и куда двигаться, чтобы попадать точно в цель?

Георгий Ростовщиков: Я знаю, что в регионе сейчас ведётся большая работа по поддержке ремесленников. Центр «Мой бизнес» готовит серьёзную программу, и это очень важно. По закону о креативных индустриях ремесленники сегодня официально стали креативными предпринимателями — у них наконец появилась система.

Мой совет простой: объединяться. Заходить в «Мой бизнес», вместе идти в образование, в выставки, в продажи. Когда ремесленники действуют не поодиночке, а как сообщество, появляется реальный эффект — и в продвижении, и в экономике.

Ярослава Феоктистова: Креативная экономика сейчас активно развивается. Насколько, по-вашему, она вообще способна «кормить» и сколько людей в неё придёт?

Георгий Ростовщиков: Я сам думал, что всю жизнь работаю в торговле, а в итоге оказался частью креативной экономики. Я был одним из авторов закона — это был долгий путь. И я в эту историю верю.

Сегодня просто произвести продукт недостаточно. Самое ценное — это всё, что создаётся вокруг него. Легенда, история, упаковка, подача. Это и есть креативная индустрия. И, на мой взгляд, именно за ней будущее.

Ярослава Феоктистова: Как вы оцениваете работу Башкортостана по развитию креативных индустрий?

Георгий Ростовщиков: Здесь проделана огромная работа. Видна роль руководства региона и лично Радия Хабарова. Стильные стенды на ПМЭФ, серьёзные прорывы в музыке, сильная гастрономия. Межвузовский кампус Евразийского НОЦ — это вообще отдельная история, очень мощный проект. Такое внимание к своим креаторам — это дорого стоит. И это чувствуется.

Ярослава Феоктистова: Вы выступали перед студентами — был аншлаг. Какой вам показалась аудитория?

Георгий Ростовщиков: Мы отдельно работали со студентами колледжа, смотрели их проекты: скульптуру, керамику, мебель. Ребята очень талантливые, но при этом очень скромные.

Ярослава Феоктистова: Что, на ваш взгляд, им важно прокачивать?

Георгий Ростовщиков: Коммуникацию и уверенность. Они делают сильные вещи, но боятся о себе говорить, стесняются задавать вопросы. Эту скромность важно аккуратно «распаковывать», потому что без умения презентовать себя в креативной индустрии очень сложно.

Ярослава Феоктистова: Как сделать так, чтобы студенческие проекты стали основой будущей профессии?

Георгий Ростовщиков: Работать нужно уже во время учёбы. Академические знания необходимы — без них ничего не будет. Но развитие должно идти параллельно с практикой. Стажировки, проекты, любая работа в индустрии, даже без денег. Только так появляется реальный прогресс.

Ярослава Феоктистова: Дипломные проекты должны быть коммерческими?

Георгий Ростовщиков: На мой взгляд — да. Я был в жюри одного очень сильного вуза и больше туда не хожу. Потому что коммерческую, готовую к продаже коллекцию оценили ниже, чем фантазийный костюм динозавра.

Для меня главное творчество – умение найти креативное зерно внутри коммерции. Делать продукт, который можно поставить в магазин. Театральный костюм и народный костюм – это отдельные жанры, их нужно уважать, но не подменять ими дизайн для рынка.

Ярослава Феоктистова: Как правило, дизайнерские вещи стоят дорого. Почему?

Георгий Ростовщиков: Потому что маленькие тиражи. Закупить 20 метров ткани или 1000 — это разная экономика. Сшить две вещи или тысячу — тоже. Трудозатраты и себестоимость другие. Поэтому дизайнерский продукт всегда будет дороже.

Ярослава Феоктистова: Зато и впечатления другие.

Георгий Ростовщиков: Конечно. В масс-маркете вы как все, а в дизайнерской вещи — вы уникальны. Интерес к таким продуктам растёт, и многие российские бренды, начинавшие с 20 пиджаков, сегодня выходят на крупные маркетплейсы.

Ярослава Феоктистова: С чем связан этот рост интереса к российским брендам?

Георгий Ростовщиков: Люди стали тратить деньги на отечественный продукт. Раньше мы всю жизнь популяризировали импорт, сейчас носить российское – нормально и даже престижно. Это и запрос аудитории, и экономика, и политика, и главное – качество. За последние три года уровень товара в стране сильно вырос, хотя рынок и перенасыщен.

Ярослава Феоктистова: Какой процент российских брендов сейчас в вашей работе?

Георгий Ростовщиков: Я занимаюсь и импортом, но большая часть моего бренд-листа – отечественные марки. А в нашем шоуруме Fashion Hub Shroom — 100% российские бренды.

Ярослава Феоктистова: Может ли Башкортостан занять свою нишу на модной карте России?

Георгий Ростовщиков: Да, но это путь небыстрый — несколько лет системной работы.

Ярослава Феоктистова: Что для этого необходимо?

Георгий Ростовщиков: Образование, материально-техническая база, аудит брендов региона, фокус на самых перспективных, меры поддержки, работа с ритейлом, сезонностью и ассортиментом.

Ярослава Феоктистова: Какие меры поддержки наиболее эффективны?

Георгий Ростовщиков: Профильные B2B-выставки и шоурумы, субсидирование производства под конкретный заказ. Часто бренд получает заказ, но не может его произвести из-за кассового разрыва. Здесь важно помочь пройти путь от баенга до магазина.

В среднем путь бренда до ритейла занимает около двух лет. Это сложный, тяжёлый бизнес. И он точно не для тех, кто готов сдаться на полпути. Я много раз говорил, 30 раз подумайте прежде чем идти в этот бизнес.

Ярослава Феоктистова: И напоследок — какие тренды вы видите на российском рынке одежды?

Георгий Ростовщиков: Главный тренд — культурный код и национальная идентичность. От одежды до бижутерии. Историзм, работа с корнями, с айдентикой — всё будет вращаться вокруг этого.

Ярослава Феоктистова: Почему локальная идентичность становится интересной другим?

Георгий Ростовщиков: Потому что культурный код — это не мода, а часть нашей ДНК. Орнаменты, цвета, ритмы существуют на уровне подсознания. В любой культуре мы узнаём что-то своё. Это часть мирового наследия, и именно поэтому локальное становится глобальным.