«Если не я, то кто?»: студент из Башкирии стал оператором БПЛА

Я не мог больше просто быть зрителем, наблюдающим за спецоперацией издалека. Чувствовал, что там решается что-то большее, чем судьбы отдельных людей. Решается наше общее будущее. У меня не было военного опыта, но были руки, голова и понимание: если не я, то кто? Стать бойцом СВО — не порыв отчаяния, а мое твердое решение. Просто знал: я нужен Родине, а Родина - это прежде всего мои родители (которым я теперь чаще звоню), мой город. Теперь я знаю ценность каждого мирного дня. Быть нужным — это не только воевать. Это помнить, помогать и строить. Я сделал свой выбор год назад и ни разу о нем не пожалел.

позывной «Лис»