«Если не я, то кто?»: студент из Башкирии стал оператором БПЛА

Сегодня быть героем — значит сделать осознанный и трудный выбор в ответ на вызов времени. Именно так поступил боец с позывным «Лис» из Белорецкого района, который в прошлом году добровольно сменил мирную жизнь на участие в специальной военной операции.
До 2025 года он успел три года отучиться на юридическом факультете Башкирского государственного университета. С началом боевых действий молодой человек, как и многие, внимательно следил за происходящим, но вскоре понял, что не может оставаться в стороне.
Решение пойти на спецоперацию было лишь первым шагом. «Лис» не ждал повестки, а самостоятельно обратился в военный комиссариат, а затем — в пункт набора добровольцев, где заключил 2-летний контракт с 12-й инженерной бригадой.
Его направили в подразделение беспилотной авиации в период формирования первого штатного батальона специального минирования. Выбор был осознанным — он понимал, что беспилотники кардинально изменили тактику ведения боя.
Чтобы занять должность старшего оператора расчета, потребовалось сдать экзамен и получить боевой опыт. Расчеты его группы действовали в 5-10 километрах от линии соприкосновения, в зависимости от обстановки на фронте.
Недавно семья бойца получила от него радостную новость, пишут в издании «Белорецкий рабочий». Ему было присвоено звание ефрейтора. Для военнослужащего, который в короткие сроки освоил новую сложную специальность в беспилотных войсках, это звание стало закономерным признанием профессионального роста.
Такая весть — общая победа и радость, которая крепко связывает фронт и дом. За тысячи километров от передовой родные следят за каждым его шагом и гордятся им.
Война меняется. Бойцы вроде «Лиса» оказываются не просто свидетелями, а творцами новой военной реальности, где выживание все больше зависит от эффективного взаимодействия с технологиями.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Белорецкий рабочий».