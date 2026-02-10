«Если не я, то кто?»: студент из Башкирии стал оператором БПЛА

Сегодня быть героем — значит сделать осознанный и трудный выбор в ответ на вызов времени. Именно так поступил боец с позывным «Лис» из Белорецкого района, который в прошлом году добровольно сменил мирную жизнь на участие в специальной военной операции.

До 2025 года он успел три года отучиться на юридическом факультете Башкирского государственного университета. С началом боевых действий молодой человек, как и многие, внимательно следил за происходящим, но вскоре понял, что не может оставаться в стороне.

Я не мог больше просто быть зрителем, наблюдающим за спецоперацией издалека. Чувствовал, что там решается что-то большее, чем судьбы отдельных людей. Решается наше общее будущее. У меня не было военного опыта, но были руки, голова и понимание: если не я, то кто? Стать бойцом СВО — не порыв отчаяния, а мое твердое решение. Просто знал: я нужен Родине, а Родина - это прежде всего мои родители (которым я теперь чаще звоню), мой город. Теперь я знаю ценность каждого мирного дня. Быть нужным — это не только воевать. Это помнить, помогать и строить. Я сделал свой выбор год назад и ни разу о нем не пожалел.

позывной «Лис»

Решение пойти на спецоперацию было лишь первым шагом. «Лис» не ждал повестки, а самостоятельно обратился в военный комиссариат, а затем — в пункт набора добровольцев, где заключил 2-летний контракт с 12-й инженерной бригадой.

Его направили в подразделение беспилотной авиации в период формирования первого штатного батальона специального минирования. Выбор был осознанным — он понимал, что беспилотники кардинально изменили тактику ведения боя.

Чтобы занять должность старшего оператора расчета, потребовалось сдать экзамен и получить боевой опыт. Расчеты его группы действовали в 5-10 километрах от линии соприкосновения, в зависимости от обстановки на фронте.

Расчет, в котором я нахожусь, в основном состоит из военнослужащих, которые попали на СВО в мобилизацию 2022 года. Наш батальон успешно выполняет как боевые задачи: подрывы транспортных средств, уничтожение личного состава противника, так и тактические задачи: доставка воды, еды, медикаментов.

позывной «Лис»

Недавно семья бойца получила от него радостную новость, пишут в издании «Белорецкий рабочий». Ему было присвоено звание ефрейтора. Для военнослужащего, который в короткие сроки освоил новую сложную специальность в беспилотных войсках, это звание стало закономерным признанием профессионального роста.

Такая весть — общая победа и радость, которая крепко связывает фронт и дом. За тысячи километров от передовой родные следят за каждым его шагом и гордятся им.

Война меняется. Бойцы вроде «Лиса» оказываются не просто свидетелями, а творцами новой военной реальности, где выживание все больше зависит от эффективного взаимодействия с технологиями.

