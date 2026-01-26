«Это мой осознанный выбор»: боец из Башкирии о работе на передовой

Это мой личный выбор, и сделал я его осознанно, взвесив все «за» и «против». С самого начала СВО следил за всеми новостями и, наверное, уже тогда на подсознательном уровне понимал, что не смогу оставаться в стороне от происходящего. Тем более видел, что ребятам там тяжело: чтобы удерживать линию боевого соприкосновения, каждая пара рук на счету. Когда объявили частичную мобилизацию и после нее, когда многие знакомые, друзья, одноклассники и дядя ушли добровольцами «за ленточку», стал задумываться об этом уже серьезно. В итоге принял решение заключить контракт и идти служить. Кстати, здесь служат еще четверо парней из нашей деревни.

позывной «Школьник»