«Это мой осознанный выбор»: боец из Башкирии о работе на передовой

Житель Аскинского района с позывным «Школьник» достойно выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Свое детство и юность он провел в деревне Улу-Елга, окончив Кшлау-Елгинскую среднюю школу. Вскоре был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ, пишут в издании «Аскинская новь»..

Службу боец проходил на Дальнем Востоке, в Уссурийске, в мотострелковых войсках. Армейская жизнь, по его словам, стала настоящей школой, закалившей характер и научившей дисциплине и взаимовыручке.

После демобилизации он переехал в Екатеринбург, где работал комплектовщиком на продовольственном складе. Однако весной 2025 года, движимый чувством долга, принял решение вернуться на службу и подписал контракт с Министерством обороны.

Первичную подготовку «Школьник» проходил на территории Луганской Народной Республики. После окончания курса молодого бойца его направили на передовую. В настоящее время он несет службу в должности сапера в саперном полку.

Это мой личный выбор, и сделал я его осознанно, взвесив все «за» и «против». С самого начала СВО следил за всеми новостями и, наверное, уже тогда на подсознательном уровне понимал, что не смогу оставаться в стороне от происходящего. Тем более видел, что ребятам там тяжело: чтобы удерживать линию боевого соприкосновения, каждая пара рук на счету. Когда объявили частичную мобилизацию и после нее, когда многие знакомые, друзья, одноклассники и дядя ушли добровольцами «за ленточку», стал задумываться об этом уже серьезно. В итоге принял решение заключить контракт и идти служить. Кстати, здесь служат еще четверо парней из нашей деревни.

Саперы — одни из самых уязвимых бойцов на передовой. Они первыми расчищают путь через минные поля и последними завершают войну, обезвреживая смертоносные ловушки. «Школьник» ежедневно сталкивается с минами, фугасами и другими взрывоопасными находками. Его главная задача — обеспечить безопасность и спасти жизни боевых товарищей.

Для нас, саперов, здесь очень много работы: на дорогах и полях, в лесах, на освобожденных территориях — кругом мины. Сапер должен отлично знать свое дело, ведь любое неверное движение может обернуться трагедией как для него самого, так и для товарищей. Когда мы находим мину, в основном обезвреживаем ее на месте. Знание всех видов мин, их конструкции, методов нейтрализации, а также внимательность и полная концентрация — основа нашей работы. Кроме того, мы занимаемся сооружением блиндажей и очищаем освобожденные территории.

Свой боевой позывной солдат получил благодаря смекалке. Как рассказал «Школьник», его прозвали так сослуживцы.

Есть у солдат и свободное время. Тогда каждый занимается обычными бытовыми делами — постирать форму, приготовить еду. А потом мы собираемся вместе и играем в «Крокодила» — игру, где нужно быстро и точно отвечать на вопросы. Я справлялся быстрее других. Так меня и прозвали — Школьник.

Дома бойца с нетерпением ждут родители, близкие и родственники. Его успехами и мужеством гордятся учителя и ученики его родной школы, а также все односельчане. Они верят в его скорое возвращение живым, невредимым и с Победой.

Фото: издание «Аскинская новь».

