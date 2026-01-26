«Это мой осознанный выбор»: боец из Башкирии о работе на передовой

Житель Аскинского района с позывным «Школьник» достойно выполняет задачи в зоне специальной военной операции.
Свое детство и юность он провел в деревне Улу-Елга, окончив Кшлау-Елгинскую среднюю школу. Вскоре был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ, пишут в издании «Аскинская новь»..
Службу боец проходил на Дальнем Востоке, в Уссурийске, в мотострелковых войсках. Армейская жизнь, по его словам, стала настоящей школой, закалившей характер и научившей дисциплине и взаимовыручке.
После демобилизации он переехал в Екатеринбург, где работал комплектовщиком на продовольственном складе. Однако весной 2025 года, движимый чувством долга, принял решение вернуться на службу и подписал контракт с Министерством обороны.
Первичную подготовку «Школьник» проходил на территории Луганской Народной Республики. После окончания курса молодого бойца его направили на передовую. В настоящее время он несет службу в должности сапера в саперном полку.
Саперы — одни из самых уязвимых бойцов на передовой. Они первыми расчищают путь через минные поля и последними завершают войну, обезвреживая смертоносные ловушки. «Школьник» ежедневно сталкивается с минами, фугасами и другими взрывоопасными находками. Его главная задача — обеспечить безопасность и спасти жизни боевых товарищей.
Свой боевой позывной солдат получил благодаря смекалке. Как рассказал «Школьник», его прозвали так сослуживцы.
Дома бойца с нетерпением ждут родители, близкие и родственники. Его успехами и мужеством гордятся учителя и ученики его родной школы, а также все односельчане. Они верят в его скорое возвращение живым, невредимым и с Победой.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Аскинская новь».