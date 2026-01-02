Глава Башкирии отреагировал на трагедию в Херсонской области

В новогоднюю ночь в поселке Хорлы на побережье Черного моря беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, удар пришелся по кафе и гостинице.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате ЧП погибли 27 человек, еще 31 человек с различными травмами был доставлен в медицинские учреждения. Среди жертв есть несовершеннолетние.
Пожар удалось ликвидировать только к утру 1 января. В связи с трагедией 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.
Радий Хабиров выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото: Владимир Сальдо, ТГ.