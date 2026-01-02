В Башкирии в новогоднюю ночь родились 9 малышей

В Башкортостане в новогоднюю ночь на свет появилось 9 малышей. Из них четверо мальчиков и пять девочек. Всех рожениц в своих соцсетях поздравил глава республики, который пожелал им здоровья.

Первый костюм новорожденного – наряд Деда Мороза. Для мамы он и волшебник, и главный подарок на этот Новый год. Олег появился на свет прямо после боя курантов в первую минуту 2026-го.

У Ангелины Бобылевой это уже второй ребенок. Первого рожала в этом же учреждении и у того же врача. Медики рассказали, как и в прошлом году, в новогоднюю ночь на свет в Республиканском перинатальном центре появились два малыша.

Так совпало, что в этом году в республике одновременно в 00:01 появились на свет три малыша. Еще шестеро родились в течение ночи. Всего по Башкортостану – четыре мальчика и пять девочек. Родителей и их детей в соцсетях поздравил Радий Хабиров. Буквально накануне он объявил 2026-й годом большой дружной семьи. Глава республики неоднократно говорил о поддержке детства и материнства, называя это одним из приоритетов региона.