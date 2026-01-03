В Башкирии впервые прошёл «Тулуп-байрам»

Лыжные гонки, стрельба из лука, метание валенка. В Чишминском районе прошёл первый республиканский «Тулуп-байрам», который собрал участников со всего региона. Организатором мероприятия выступил Евразийский музей кочевых цивилизаций. Праздник провели с целью сохранения и популяризации традиций башкирской зимней одежды: это тулупы, валенки, шали и другие теплые элементы национального костюма.

Территория визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций на один день превратилась в настоящий зимний стадион. Вот только вместо спортивных костюмов участники соревнований были одеты в тулупы.

Кроме тулупов, гости и участники праздника также приехали в валенках, шалях, меховых шапках. И в таком виде нужно было пройти спортивные состязание. Одно из них – километровый забег на лыжах вокруг мавзолея Тура-хана. Возрастных ограничений не было. Принять участие в празднике жители республики приехали целыми семьями. И каждый смог найти себе занятие по душе.

А ещё толкание тюка из сена, хоккей в валенках. Очередь из участников выстроилась на точке стрельбы из лука. С каждым годом в Башкортостане растёт количество желающих заниматься этим видом спорта.

Нагуляв аппетит, можно было бесплатно подкрепиться ароматным пловом, приготовленным на костре, и дальше принимать участие в соревнованиях. В завершение организаторы подвели итоги «Тулуп-байрама», объявив победителей в разных номинациях: полный образ, валенки и, собственно, самый лучший тулуп.