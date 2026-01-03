Спасатели Башкирии обсудили оперативную обстановку в регионе

Заседание комиссии республики по чрезвычайным ситуациям прошло в Главном управлении МЧС по Башкортостану. Были подведены промежуточные итоги первых трех дней 2026 года в вопросах оперативной обстановки в регионе, связанной с пожарами и дорожными происшествиями.

В период праздничных дней в республике введен особый противопожарный режим. Он касается в том числе и мест массового отдыха людей. Кроме того, был проведен комплекс дополнительных профилактических мероприятий и рейдов во всех муниципалитетах республики.