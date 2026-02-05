В Уфе депутат Госдумы Ирина Панькина провела приём бойцов СВО

В региональной общественной приёмной «Единой России» депутат Госдумы Ирина Панькина провела приём участников спецоперации и членов их семей. Заявители обращались с самыми разными вопросами.

Военнослужащие и их родственники получили консультации по вопросам социальных и страховых выплат, единовременной материальной помощи, ежемесячных пособий, возмещения расходов, выплат в связи с инвалидностью. Также они ознакомились с дополнительными региональными мерами поддержки и возможностями поиска родственников, пропавших без вести.