Жителям Уфы напомнили о перекрытии дорог в Рождество

Уфа готовится к празднованию Рождества Христова. В администрации столицы рассказали о работе к празднику.
В ночь с 6 на 7 января торжественные богослужения состоятся в 19 храмах. Для безопасности участников дорожного движения улицы будут перекрыты.
Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут перекрыты:
— ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);
— ул. Бехтерева (от ул. Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);
— местный проезд вдоль дома по ул. Баязита Бикбая, №32А (соединяющий ул. Баязита Бикбая и ул.Юрия Гагарина);
— ул. Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);
— ул. Амурская и ул. Крестьянская (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы).
Мэрия просит жителей и гостей города учитывать данные ограничения при планировании поездок.