В Уфе спасатели напомнили рыбакам о правилах зимней ловли

Уфимские спасатели провели профилактический рейд. Сотрудники управления гражданской защиты напомнили рыбакам о правилах зимней ловли. Сейчас лёд безопасной толщины, но скоро начнётся опасный период, и многие не сразу захотят забыть о любимом хобби до следующего сезона.
Памятка ещё с прошлого рейда спасателей заняла почётное место в рыболовной сумке. Сергея Юрьева уже можно записывать в волонтёры управления гражданской защиты: мужчина сам агитирует за безопасность на льду, проводит беседы с товарищами по хобби.
Погода в этом году порадовала рыбаков крепостью льда. Морозы сделали своё дело, и его толщина сейчас около 40 сантиметров, но ещё месяц и ситуация начнёт меняться.
У опытных поклонников зимней рыбалки есть свои ориентиры: если толщина льда меньше 10 сантиметров – выходить на него нельзя, тогда сезон зимней рыбалки стоит заканчивать, но даже сейчас многие обходят потенциально опасные участки стороной.
Самый опасный период – это конец марта – начало апреля. Снег ещё может лежать, и поэтому состояние льда не всегда можно верно оценить. Спасатели настоятельно рекомендуют не рисковать жизнью и не забывать о спасательном жилете.