Жители Белебеевского района хотят отремонтировать дороги в рамках ППМИ

Восемь участий и семь побед. Семенкинский сельсовет Белебеевского района улучшает комфорт жителей благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. В этом году в планах ремонт дорог в селе Новосеменкино.

Уже проведены собрания с жителями, подготовлена документация и найдены спонсоры. Сегодня, по словам семенкинцев, только объединив усилия, можно достичь положительных изменений. С помощью ППМИ проведен капитальный ремонт водопроводных сетей, приобретена техника и навесное оборудование для благоустройства населенных пунктов. Кроме того, в 2019 году в Старосеменкино был полностью отреставрирован памятник павшим воинам.