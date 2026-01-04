В Башкирии отдыхающим на водохранилище потребовалась помощь

В Башкирии на Павловском водохранилище отдыхающим потребовалась помощь. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

3 января семья из четырёх человек перешла по поверхности водохранилища. На обратном пути появились промоины. Семья не смогла вернуться на противоположную сторону. К счастью, на участке дежурили спасатели. Застрявшие начали подавать сигналы специалистам и звать на помощь.

Спасатели подоспели к отдыхающим на судне на воздушной подушке. Медицинская помощь им не потребовалась.