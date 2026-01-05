В Башкирии к середине недели ожидается потепление

Первая неделя нового года в республике начнется со снегопадов и метелей.

По прогнозу Башгидрометцентра, сегодня, 5 января, ожидается небольшой снег, на юге республики днем прогнозируется снегопад. Ветер юго-западный и южный, с порывами. Температура ночью составит -6, -11°C, на юге до -16°C, днем — до -1, -6°C. Местами возможна метель, на дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололедица, а на юге днем — гололед.